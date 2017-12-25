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ماذا قال قانون "فيفا" عن تمريرة ميسي بدون حذاء أمام ريال مدريد؟

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:17 م
ماذا قال قانون فيفا عن تمريرة ميسي بدون حذاء أمام ريال مدريد؟
ميسي
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وكالات
 

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار خلال المباراة التي جمعت فريقه برشلونة بمضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وانتهى اللقاء بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، وسجل البرغوث الهدف الثاني، وصنع الثالث.

 

وبعد نهاية المباراة تساءل كثيرون من عشاق كرة القدم عن صحة الهدف الثالث لبرشلونة، كون ميسي مرر كرة الهدف إلى زميله من دون حذاء.

 

ويقول قانون كرة القدم في هذه الحالة، أن الهدف صحيح بنسبة %100، كما ينص قانون الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، على أن اللاعب إذا فقد حذاءه، فعليه أن يستعيده في أسرع وقت ممكن، أو عندما يتوقف اللعب، لكن في حال استمر اللعب، وتمكن اللاعب من التمرير أو التسجيل فالهدف يعتبر صحيحا.

 

 

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