إرهابي يفجر نفسه في لوكيشن تصوير فيلم "سوق الجمعة" (صور)

انتهى المخرج سامح عبد العزيز، من تصوير فيلم "سوق الجمعة"، صباح أمس السبت بالديكور الرئيسى للعمل في استديو مصر بحضور جميع فريق العمل، منهم عمرو عبد الجليل ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز وآخرون، على أن يبدأ مونتاج مشاهد الفيلم خلال أيام.





وتناقش أحداث العمل الحقيقية تناقش قضايا الإرهاب، وما يحدث من عمليات إرهابية، ويتناوله المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز من خلال فيلم "سوق الجمعة"، وما يحدث فيه من عمليات بيع وشراء وغير ذلك من التفاصيل التى تدور حول أسبوعين يركز فيهما الضوء على يوم الجمعة.





وكانت المشاهد الأخيرة التي تم تصويرها في العمل يومي الجمعة والسبت، كانت خاصة بمشهد انفجار "سوق الجمعة"، ووفاة كل فريق العمل المشارك في التجربة، و يعتبر مشهد الانفجار من أصعب مشاهد الفيلم والذى صممه منفذ المعارك أحمد عبد اللاه.





ويبدو أن سامح عبد العزيز، بهذا المشهد يسير على نهج فيلم "كباريه"، الذي اختتمه بمشهد انفجار الكباريه بكل من فيه، والذى كان من إخراجه وتأليف أحمد عبد الله، ودارت أيضاً أحداثه فى يوم واحد.





الفيلم ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر التى تسكن فى هذا السوق والوافدين عليه والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، كعادة عمرو عبد الجليل فى الأفلام التى يقدمها، ويعد هذا الفيلم الرابع من نوعية أفلام اليوم الواحد التى يقدمها سامح عبد العزيز بعد "الليلة الكبيرة" و"كباريه" و"الفرح".





والفيلم يشارك فى بطولته كل من نسرين أمين، ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفى، أحمد فتحى، محمد عز، محمود حجازى، سلوى محمد على وهو من قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط.، منتج منفذ محمد نصار.