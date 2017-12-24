مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم بوسط باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين، جراء تصادم حافلتين كانتا تسيران بسرعة كبيرة في اتجاه معاكس، وأدى صدامهما إلى تحطيم شاحنة صغيرة على طريق سريع بوسط البلاد.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن قائد الشرطة المحلية عرفان بوحدار قوله إن التصادم حدث في وقت مبكر من اليوم بالقرب من بلدة "جامشورو" التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق مدينة "ملتان"، مضيفا إن بعض الجرحى في حالة خطيرة وأن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع.

وأشار بوحدار إلى أن سائقي الحافلتين فرا بعد وقت قصير من وقوع الحادث، موضحا أن التحقيقات الأولية تظهر أن القيادة المتهورة هي السبب وراء التحطم.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق شائعة في باكستان بسبب أحوال الطرق السيئة وعدم احترام السائقين لمعاير السلامة وقوانين المرور.