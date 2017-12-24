هذه تفاصيل شخصية محمد عادل إمام في فيلمه الجديد

يجسد الفنان محمد إمام فى فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" شخصية شاب فقير من أسرة بسيطة يعيش فى إحدى المناطق الشعبية ويتعرض للعديد من الضغوطات، حيث يكثف بطل العمل التحضيرات الأولى للعمل قبل انطلاق تصويره، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم آخر شهر يناير المقبل، فى أحد الاستوديوهات.









وقال مصطفى صقر، مؤلف العمل في تصريحات صحفية إن الشخصية بعيدة تماما عن الملاكم أو لعبة البوكس بشكل عام، والتدريبات التى يقوم بها بطل العمل لأن أحداث الفيلم تدور فى إطار كوميدى أكشن، ولكن بصورة مختلفة عما قدمه محمد إمام فى أعماله السابقة سواء فى السينما أو الدراما، كما رفض الكشف عن أى تفاصيل أخرى.



