هذه تفاصيل شخصية محمد عادل إمام في فيلمه الجديد
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:51 ص
الفجر الفني
يجسد الفنان محمد إمام فى فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" شخصية شاب فقير من أسرة بسيطة يعيش فى إحدى المناطق الشعبية ويتعرض للعديد من الضغوطات، حيث يكثف بطل العمل التحضيرات الأولى للعمل قبل انطلاق تصويره، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم آخر شهر يناير المقبل، فى أحد الاستوديوهات.
وقال مصطفى صقر، مؤلف العمل في تصريحات صحفية إن الشخصية بعيدة تماما عن الملاكم أو لعبة البوكس بشكل عام، والتدريبات التى يقوم بها بطل العمل لأن أحداث الفيلم تدور فى إطار كوميدى أكشن، ولكن بصورة مختلفة عما قدمه محمد إمام فى أعماله السابقة سواء فى السينما أو الدراما، كما رفض الكشف عن أى تفاصيل أخرى.
وتابع صقر أنه ما زال فى مرحلة الكتابة وينتهى منها الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن جميع المشاهد يتم تصويرها داخل القاهرة ولا توجد مشاهد خارج مصر أو حتى خارج القاهرة، وجميعها ستصور فى العديد من الديكورات سواء استوديوهات أو شقق.
الفيلم يحمل اسم "ليلة هنا وسرور" من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج تامر مرسى.
يشار إلى أن آخر فيلم عرض لمحمد إمام فى دور السينما هو "جحيم فى الهند"، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وحمدى مرغنى، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج معتز التونى وإنتاج زين الكردى.
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