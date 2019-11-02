تفاصيل جديدة حول شاحنة الموت البريطانية

السبت 02-11-2019 09:59 ص

وكالات

أصدرت الشرطة البريطانية، بيانًا جديدًا كشفت فيه تفاصيل جديدة، المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية أكتوبر الماضي وعثر على جثثهم في سيارة شحن ...