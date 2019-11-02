أصدرت الشرطة البريطانية، بيانًا
جديدًا كشفت فيه تفاصيل جديدة، المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية أكتوبر الماضي
وعثر على جثثهم في سيارة شحن ...
كشف موقع قناة
العربية نت، عن رسائل كتبتها إحدى الضحايا الفيتناميين وتدعى فام تي ترا ما (26 عاماً)
لوالدتها الثلاثاء من داخل الشاحنة التي كانت ...
عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة في شاحنته،
كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.
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كشفت السلطات البريطانية، اليوم
الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين،
حسبما ذكرت ذكرت وسائل إعلام محلية. ...
احتجزت الشرطة البريطانية، سائق بعد العثور على 39 جثة في شاحنته، التي كانت مركونة داخل
مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا
40 ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 23/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
عثرت الشرطة البريطانية، اليوم
الأربعاء، على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس ، وفقًا
لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
وأعلنت الشرطة البريطانية، ...
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