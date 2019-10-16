حلمي بكر: "أنا شديد الغيرة على الأغنية المصرية وأم كلثوم سبتني لتدني اخلاقي"

الأربعاء 16-10-2019 07:23 م

سعد نبيل - تصوير: ياسمين عليوة

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه عاصر معظم المطربين من جيل زمن الفن الجميل، مثل كوكب الشرق أم كلثوم، والتي قامت بشتيمتي من أجل أخلاقي، لافتًا إلى أن منهم ...