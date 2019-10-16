عاجل.. حريق بجوار أكاديمية الفنون بالهرم
نشب منذ قليل حريق بأكاديمية الفنون بمنطقة الهرم محافظة الجيزة. وانتقلت سيارات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق، ...
شريف رمزي وريهام أيمن في أحدث ظهور لهم من باريس
أعرب الفنان شريف رمزي عن حبه الشديد لباريس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث قام بنشر مجموعه من الصور تجمعه بزوجته ...
جيسون موموا يعترف بحب طفولته
اعترف نجم “Aquaman” لمجلة "اسكوار"، أنه كان معجب بزوجته ليزا بونت قبل أن يجتمعا في مكان من قبل. التقى الزوجان جيسون موموا والذي يبلغ من العمر 40 ...
نهال عنبر:"افتخر بالصناعة المصرية"
كشفت الفنانة نهال عنبر عن تشجيعها للصناعات المصرية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشرت مجموعه من الصور ظهرت ...
نجوم مسرح مصر يروجون لعرضهم الجديد في موسم الرياض
نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"اس اس"، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" . وظهر في الفيديو العديد من ...
عودة كارمن سليمان إلى المسرح الكبير
تشارك الفنانة كارمن سليمان، في حفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الثامن والعشرون يوم الأثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر بالمسرح الكبير . تكون ...
مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة "بنت القلب" على "يوتيوب"
طرح الفنان مدحت صالح، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "يا بنت القلب". يشار إلى أن الأغنية من كلمات بهاء الدين، ويعد ...
حسن غنيمة يحصد جائزة أوسكار أفضل مراسل تليفزيوني عام 2019
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز الإعلامى الدكتور حسن غنيمة، مراسل قناه أون سبورت بجائزة أوسكار أفضل مراسل تليفزيونى في مصر لعام ٢٠١٩ حيث سيقوم ...
استقبال حافل لمحمد رمضان في زيارته الأولى للمغرب
نشر الفنان محمد رمضان علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو خاص به في أول زيارة له لمراكش بالمغرب. واحتوي الفيديو على احتفالية أمام ...
تامر مرسي يتعاقد مع مصطفى خاطر وعلي ربيع لمسلسل رمضان 2020
أعلن المنتج تامر مرسى، عن تعاقده مع الفنانين مصطفى خاطر، علي ربيع، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشر صورة ...
كريستينا أغيليرا توضح كيف تم استغلال جسدها في بداياتها الفنية
كشفت كريستينا أغيليرا، كيف تحملت البدايات الصعبة في مشوارها الفني في صناعة الموسيقى. وأفادت صحيفة "صنداي تايمز " أن النجمة البالغة من العمر 38 ...
جيهان مرسي توجه الشكر لمطربين ساهموا في نجاح مهرجان الموسيقى العربي على الدورات السابقة
وجهت الدكتورة جيهان مرسي مديرة مهرجان الموسيقى العربية، الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، لجنة المسابقة، ولجنه التحضيرات المهرجان، كما عبرت ...
محمد ممدوح عن حريق لبنان: "اللهم أحفظها شعبًا وأرضًا"
نشر الفنان محمد ممدوح، صور علي صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "ممدوح"، على الصورة التي نشرها قائلاً: "اللهم ...
بيباشا باسو تحتفل بعيد ميلاد والدتها
احتفالا بعيد ميلاد والدتها، نشرت الفنانة الهندية بيباشا باسو منذ قليل صور جديدة على حسابها الخاص على "إنستجرام". وعلقت باسو على الصور قائلة: "كل ...
على طريقته الخاصة.. خالد سليم يروج لمسلسله الجديد "بلا دليل"
تصدر النجم "خالد سليم"، البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "بلا دليل"، والذي نشر صورته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي ...
محمد فؤاد يسترجع زكرياته بأغنية "خدني الحنين" والجمهور "أحلى أيام"
نشر المطرب محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأغنيته الشهيرة "خدني الحنين". وعلق "فؤاد"، على مقطع ...
بكلمات حزينة.. مايكل دوغلاس يتحدث عن إدمان ابنه للمخدرات
يلجأ الأولاد وخاصة في ظروف عدم الرقابة والسيطرة، لتجربة المخدرات، لا سّيما إذا وجدوا تلك التربة الخصبة التي تساعد على الانحراف، وهو ما توافق تمامًا ...
حلمي بكر: "أنا شديد الغيرة على الأغنية المصرية وأم كلثوم سبتني لتدني اخلاقي"
قال الموسيقار حلمي بكر، إنه عاصر معظم المطربين من جيل زمن الفن الجميل، مثل كوكب الشرق أم كلثوم، والتي قامت بشتيمتي من أجل أخلاقي، لافتًا إلى أن منهم ...
بحث علمي يمنح بيلا حديد لقب المرأة الأجمل في العالم
بيلا حديد هي أجمل امرأة في العالم، وفقا لمعادلة النسبة الذهبية وهذا كله بسبب وضع عينيها وأنفها وشفتيها. عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا وأخت ...
تركي آل شيخ يروج لموسم الرياض على طريقته الخاصة
روج المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لموسم الرياض الذي بدأت فاعلياته 11 من الشهر الحالي ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر. وحضر حفل ...
محمد منير وفاروق جويدة أبرز المكرمين بالدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية
عقد منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، والذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث ...
رامي رضوان سفيرًا للنوايا الحسنة من منظمة الأمم المتحدة
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها الإعلامي رامي رضوان، معربة عن مدى فخرها به ...
لهذا السبب تامر حسين يوجه الشكر لطلبة جامعة عين شمس
أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته الكبيرة، بعد لقائه مع طلبة جامعة عين شمس اليوم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...
طارق صبري يروج لحلقته الجديدة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"
نشر الفنان طارق صبري، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "صبري"، على الصورة التي نشرها قائلًا: "ايه ...
"كلوي كارداشيان" تشارك صورة لابنتها
نشرت نجمة الواقع الأم كلوي كارداشيان البالغة من العمر 35 عامًا مجموعة من الصور يوم الثلاثاء، لابنتها ترو 18 شهرًا، من زوجها السابق لاعب كرة السلة ...
كاظم الساهر ليس أولهم.. نجوم واجهوا شائعات وفاتهم بطريقتهم الخاصة
عادة ما تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في نشر الشائعات والتي يمكن أن تتسبب في حالة كبيرة من الخوف والفزع لدى الجمهور، وتسببت هذه الشائعات في ...
بطل فيلم "الموقف": طلعت زكريا انتهى من تصوير كل مشاهده قبل وفاته
كشف الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، عن انتهاء الفنان الراحل طلعت زكريا، من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته. وأكد "رضا"، أن الحزن سيطر على ...