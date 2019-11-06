تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء 6/11/2019، على ملعب ...
عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف. تغلب يوفنتوس الإيطالي على منافسه ...
أفادت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالى في التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول، في أوروبا لتوسيع نطاق شعار النادي، خلال فترة ...
أنتهت مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019 في بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أي مفاجآت على مستوى نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة ...
يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على منافسه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء ...
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