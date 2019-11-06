يوفنتوس يتغلب على لوكوموتيف موسكو 2-1 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الأربعاء 06-11-2019 11:16 م

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء 6/11/2019، على ملعب ...