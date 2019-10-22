الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل البابا ديمتريوس الأول

الثلاثاء 22-10-2019 01:59 م

ماريان عيد

تحتفل فى مثل هذا اليوم، الموافق 12 من شهر بابه لعام 1736 قبطي، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى رحيل البابا ديمتريوس الأول، البطريرك الـ 12 للكنيسة ...