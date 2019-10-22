تحتفل فى مثل هذا اليوم، الموافق 12 من شهر بابه لعام 1736 قبطي، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى رحيل البابا ديمتريوس الأول، البطريرك الـ 12 للكنيسة ...
يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع لاعب خط الوسط المهاجم لحاجة الفريق إلى ذلك وتطور أداء اللعب. حقق كل من لوكا مودريتش وتوني كروس ...
خبيئة العساسيف، وهي الكشف الأضخم الذي حققته بعثة المجلس الأعلى للآثار في منطقة جبانة العساسيف، وهي جبانة ضخمة تقع بمنطقة القرنة بالبر الغربي لمدينة ...
يستعد عشاق كرة القدم العالمية ومجبي الدوري الإنجليزي، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي، ...
يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن ...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نجيم مع الممثلة كارمن
في مظاهرات لبنان تنديدا بالوضع المعيشي السيئ في البلاد، وهما يمسكان أيديهما ببعض،
وتهتفان مع ...
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد( 28/27/24) من نظام ...
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