بعد رحيله.. قاسم الدالي يتصدر مؤشرات البحث على جوجل في السعودية

السبت 26-10-2019 11:05 ص

اسماء زقزوق

تصدر اليوم الفنان المصري قاسم الدالي، مؤشرات البحث على جوجل، في السعودية، محتلاً الترتيب الثالث في قوائم البحث. ورحل عنا مساء أمس، الفنان المصري قاسم ...