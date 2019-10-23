كشف الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، النقاب عن حكومته لولاية ثانية اليوم الأربعاء، حيث احتفظ بسري مولياني إندراواتي، المدير التنفيذي السابق للبنك ...
كشف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو النقاب عن حكومته لولاية ثانية اليوم الاربعاء وأبقى الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي "سري مولياني اندراواتي" ...
نرصد لكم أهم الأخبار العالمية اليوم الأحد 20/10/2019 أخبار عالمية عاجلة اليوم قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع نقل ...
أدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليمين الدستورية اليوم الأحد 20 أكتوبر، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيس، مؤديًا إلى ثالث أكبر ديمقراطية في ...
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