أخبار عالمية عاجلة اليوم الأحد 20/10/2019

الأحد 20-10-2019 02:08 م

الفجر

نرصد لكم أهم الأخبار العالمية اليوم الأحد 20/10/2019 أخبار عالمية عاجلة اليوم قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الأحد، إنه من المتوقع نقل ...