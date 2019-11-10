"جنبلاط": استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة

الثلاثاء 22-10-2019 11:15 م

وكالات

قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وأضاف "إننا سنستمر في ...