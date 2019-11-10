الآلاف يحتشدون في ساحة رياض الصلح وسط بيروت
احتشد الآلاف من المتظاهرين في لبنان، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "أحد الإصرار والتكليف" للمطالبة بتشكيل حكومة ...
وسط تصاعد مطالب المتظاهرين.. الاحتجاجات اللبنانية تدخل أسبوعها الثاني
احتشد الآلاف من اللبنانين وسط بيروت، وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية. ...
ميشال عون يتوجه بكلمة إلى الشعب اللبناني... ظهر الخميس
سيلقي الرئيس اللبناني ميشال عون، الساعة 12 ظهراً غد الخميس، كلمة إلى الشعب اللبناني، يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية، في ظل الحراك ...
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
صرح مسؤول بالخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية، ...
ميقاتي بعد استدعائه للتحقيق: القانون اللبناني مستعد للكشف عن جميع حساباته
أوضح رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه "تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباته"، وذلك بعد صدور قرار قضائي ...
مفتي لبنان يدعو المسؤولين للنظر بإيجابية إلى مطالب الشعب
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن مفتي الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، طالب المسؤولين بالنظر بإيجابية إلى مطالب ...
"جنبلاط": استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة
قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وأضاف "إننا سنستمر في ...
تزايد احتجاجات لبنان جراء فشل إقرار الحكومة إصلاحات جذرية للمتظاهرين
باتت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بين الشارع والسياسيين في لبنان ، وذلك بسبب إقرار الحكومة إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين افترشوا الطرق ...
هل يستمع "حزب الله" لمطالب المحتجين؟ (فيديو)
دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، حزب الله الموالي لإيران للانصياع لمطالب الشعب اللبناني. وقال فؤاد السنيورة، إن ...
الحريري يبحث عن دعم دولي للإصلاحات في ظل الاحتجاجات
سعى رئيس الوزراء اللبناني المحاصر اليوم الثلاثاء إلى الحصول على دعم دولي للإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها في اليوم السابق، والتي تهدف إلى تهدئة ...
تظاهرات حاشدة بالمناطق اللبنانية تطالب بإسقاط رموز السلطة الحاكمة
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بوجود تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك ومختلف المناطق اللبنانية تنديدا ...
"الحريري" يسعى للحصول على دعم أجنبي وسط الاحتجاجات
سعى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على دعم دولي لحزمة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الإعلان عنها في اليوم السابق، ...
تواصل احتجاجات اللبنانيين أمام مصرف في بيروت.. تنديداً بالسياسة المالية
تستمر احتجاجات عشرات اللبنانيين أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن ...
حزب الله اللبناني.. تحت ضغط الشارع
عندما اجتاحت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة لحكومة لبنان، تحطمت إحدى المحرمات حيث شهدت معاقل حركة حزب الله الشيعية مظاهرات نادرة تنتقد الحزب ...
استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة
في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وميزانية 2020 دون ضرائب ...
عاجل... الرئاسة اللبنانية تنفي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد
نفت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، أي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد، حسي ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، ...
أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على قرارات الحريري
قال رفيق شلالا، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، إن رئاسة الجمهورية تتمنى الوصول إلى حل للأزمة اللبنانية حتى ولو كانت الحلول متدرجة، لافتَا إلى أن ...
لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين
من المتوقع أن تخفض الحكومة اللبنانية، أجور الوزراء إلى النصف اليوم الاثنين، ضمن إصلاحات أخرى في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية ونزع فتيل أكبر ...
على أنغام "أه لو لعب يازهر".. مظاهرات لبنان بطابع شعبي مصري (فيديو)
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للمتظاهرين بساحات بيروت، للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة جديدة، وهم متفاعلون على ...
أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 /10/ 2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
"سكاي نيوز": "ورقة الإصلاحات" تتسبب بخلافات داخل الحكومة اللبنانية
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، بأن خلافات نشبت داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، ...
الرئيس اللبناني: المتظاهرون في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن المتظاهرين في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب، لكن اتهام الجميع بالفساد ليس أمرًا عادلًا. وطالب عون، ...
الوليد الحلاني يعيد غناء أغنية والده "قوتنا بوحدتنا"
وضع الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، صوته على أغنية والده "قوتنا بوحدتنا" بشكل جيد نال استحسان الجميع، وذلك بمناسبة الأحداث السياسية التي ...
بدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط بيروت
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
طائرة استطلاع "معادية" تحلق فوق مناطق لبنانية
حلقت طائرة استطلاع "معادية"، مساء اليوم الأحد، فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح في لبنان. وصرحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن طائرة ...
عاجل... عشرات الآلاف يتظاهرون في طرابلس اللبنانية
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن عشرات الآلاف يتظاهرون في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان. أزمة لبنان الأخيرة وبدأت ...
"الحريري" يتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة قرارات إصلاحية
أفاد مسؤولون لبنانيون، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف ...
بيان للمتظاهرين بلبنان يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة
دعا بيان المتظاهرين بلبنان، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما أكد البيان على ضرورة تحرك ...
عاجل... مبادرة لبنانية تؤكد المضي في الاحتجاجات حتي تحقيق مطالب المتظاهرين
طالبت مبادرة "لحقي" اللبنانية، اليوم الأحد، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، كما تؤكد على المضي ...