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وزير الدفاع الأمريكي: إيران المسؤولة عن استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية

الخميس 24-10-2019 06:06 م
الفجر السعودي

وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من هذا الشأن

الخميس 24-10-2019 04:32 م
وكالات

البنتاغون يعرب عن قلقه إذاء التقارب التركي الروسي

الخميس 24-10-2019 12:30 م
ترجمة: نهـا محمـد

وزير الدفاع الأمريكي ينتقد العدوان التركي على سوريا

الخميس 24-10-2019 11:23 ص
ترجمة: منار طارق

وزير الدفاع الأمريكي: إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج

الخميس 24-10-2019 10:17 ص

وزير الدفاع الأمريكي يشدد على احترام واشنطن لسيادة العراق

الأربعاء 23-10-2019 08:17 م
وكالات

الرئاسة العراقية: القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة

الأربعاء 23-10-2019 06:40 م
وكالات

محمد بن سلمان وإسبر يبحثان عن تحالفات عالمية للمساعدة في حماية الخليج

الأربعاء 23-10-2019 05:38 م
ترجمة - أحمد ثابت

الحكومة العراقية: لم نسمح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء عندنا

الأربعاء 23-10-2019 05:04 م
وكالات

بيان عاجل من ترامب بشأن سوريا

الأربعاء 23-10-2019 03:03 م
وكالات

في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد

الأربعاء 23-10-2019 08:45 ص
مـحــمد حســــــــــين

"إسبر" مهاجمًا تركيا: ارتكبت جرائم حرب في سوريا ويجب محاسبتها

الأربعاء 23-10-2019 08:41 ص
وكالات

لقاء بوتين وأردوغان سيحدد مصير شرق سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 08:03 م
ترجمة - نها محمد

ولى العهد السعودي يجتمع بوزير الدفاع الأمريكي

الثلاثاء 22-10-2019 05:37 م
وكالات

ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 05:31 م
الفجر السعودي

لهذه الأسباب.. انسحبت القوات الأمريكية من سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 04:03 م
وكالات

الجيش العراقي يرفض بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 04:01 م
ترجمة - نها محمد

العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد

الثلاثاء 22-10-2019 12:32 م
ترجمة: منار طارق

المروحيات الروسية تهبط في القاعدة العسكرية الأمريكية السابقة شمال سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 10:47 ص
مـحــمد حســــــــــين

تحذيرات عسكرية عراقية من بقاء القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا

الثلاثاء 22-10-2019 10:31 ص
مـحــمد حســــــــــين

الاتحاد الأوروبي: الهجوم التركي في سوريا يدعم داعش ويهدد أمننا

الثلاثاء 22-10-2019 09:28 ص
وكالات

سياسية كردية تصف تحرك الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية

الثلاثاء 22-10-2019 07:49 ص
ترجمة: منار طارق

البنتاغون يبحث بقاء بعض القوات في سوريا لحماية حقول النفط

الإثنين 21-10-2019 08:45 م
أحمد ثابت

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من أفغانستان

الإثنين 21-10-2019 07:21 م
وكالات

ترامب يؤكد ثبات وقف إطلاق النار شمال سوريا مع وجود خروقات

الإثنين 21-10-2019 06:13 م
أسماء العزب

وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارته إلى المملكة العربية السعودية

الإثنين 21-10-2019 04:59 م
الفجر

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لن تنسحب من أفغانستان مثلما حدث في العراق

الإثنين 21-10-2019 04:35 م
ترجمة- دينا قدري

"البنتاجون" تكشف أسباب بقاء القوات الأمريكية في شمال سوريا

الإثنين 21-10-2019 04:24 م
وكالات

وزير الدفاع الأمريكي يناقش إبقاء قوة عسكرية صغيرة في شمال سوريا

الإثنين 21-10-2019 03:52 م
ترجمة: منار طارق
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