وزير الدفاع الأمريكي: إيران المسؤولة عن استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية
أفاد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن إيران هي المسؤولة عن استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية في المملكة وتواصل دورها الخبيث في ...
وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من هذا الشأن
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن "تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ"، وذلك من خلال تدخلها العسكري في سوريا، واتفاقها مع روسيا على ...
البنتاغون يعرب عن قلقه إذاء التقارب التركي الروسي
أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن قلقه من التقارب الروسي التركي، وأكد على ضرورة "توجيه" أنقرة نحو مسار آخر. ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ...
وزير الدفاع الأمريكي ينتقد العدوان التركي على سوريا
بعد قضاء أربعة أيام مضطربة غارقا في التداعيات الفوضوية لسحب القوات الأمريكية من سوريا، انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس تركيا ...
وزير الدفاع الأمريكي: إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير، أن إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج. وقال مارك اسبير، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن أمريكا ...
وزير الدفاع الأمريكي يشدد على احترام واشنطن لسيادة العراق
أوضح مكتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، أبلغ عادل عبد المهدي باحترام الولايات ...
الرئاسة العراقية: القوات الأمريكية تدخل وتخرج من العراق بإذن الحكومة
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن رئاسة الحكومة العراقية، قالت: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على احترام ...
محمد بن سلمان وإسبر يبحثان عن تحالفات عالمية للمساعدة في حماية الخليج
ناقش وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططًا لجهد عسكري عالمي لحماية الشحنات عبر الخليج الفارسي، وذلك وفقًا ...
الحكومة العراقية: لم نسمح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء عندنا
أفاد عادل عبدالمهدي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تمنح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تصريحاً بالبقاء في العراق، ...
بيان عاجل من ترامب بشأن سوريا
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من البيت الأبيض. وقال ترامب في ...
في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد
وصل وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، لعقد لقاءات مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة المسائل ذات ...
"إسبر" مهاجمًا تركيا: ارتكبت جرائم حرب في سوريا ويجب محاسبتها
في تصعيد للخطاب الأمريكي ضد أنقرة، هاجم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بسبب مواصلة تركيا العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا. ...
لقاء بوتين وأردوغان سيحدد مصير شرق سوريا
في الوقت الذي يسعى فيه قادة روسيا وتركيا إلى تحديد مصير المنطقة الحدودية السورية، واجهت الولايات المتحدة عقبة جديدة في إخراج قواتها من سوريا، ...
ولى العهد السعودي يجتمع بوزير الدفاع الأمريكي
أفادت فذائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. ...
ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي (صور)
اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في أول زيارة يقوم بها لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق ...
لهذه الأسباب.. انسحبت القوات الأمريكية من سوريا
شنت تركيا هجوما واسعا على سوريا بهدف إقامة "منطقة آمنة" بعمق 32 كم، وذلك استغلالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب القوات ...
الجيش العراقي يرفض بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا
أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي تغادر سوريا وتتجه إلى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد مع استمرار ...
العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد
أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء، أن القوات الاميركية التي غادرت سوريا متجهة الى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد. يبدو أن البيان ...
المروحيات الروسية تهبط في القاعدة العسكرية الأمريكية السابقة شمال سوريا
هبطت طائرات الهليكوبتر التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار الطبقة في محافظة الرقة في سوريا، والذي كان سابقًا قاعدة عسكرية أمريكية. وتم تأمين ...
تحذيرات عسكرية عراقية من بقاء القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا
في أكبر انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا حتى الآن، شكلت مئات الشاحنات التي تحمل القوات الأمريكية قافلة ضخمة وعبرت من سوريا إلى العراق يوم الاثنين ...
الاتحاد الأوروبي: الهجوم التركي في سوريا يدعم داعش ويهدد أمننا
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم التركي في سوريا يدعم تنظيم داعش ويهدد أمنه، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها. ...
سياسية كردية تصف تحرك الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية
وصفت أحد قادة القوات الكردية السورية التي هاجمتها تركيا أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من شمال سوريا "يشبه الإبادة الجماعية". كما ...
البنتاغون يبحث بقاء بعض القوات في سوريا لحماية حقول النفط
قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبراليوم (الاثنين)، إن إبقاء بعض القوات الأميركية في أجزاء من شمال شرقي سوريا قرب حقول النفط مع «قوات سوريا ...
وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من أفغانستان
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الإثنين، إنه يجب على الأفغان ألا يسيئوا فهم انسحاب أمريكا المفاجئ والمثير للجدل من أجزاء من سوريا، على أنه ...
ترامب يؤكد ثبات وقف إطلاق النار شمال سوريا مع وجود خروقات
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثبات وقف إطلاق النار شمالي سوريا مع وجود خروق بسيطة، منوها بأنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا. وأضاف ...
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارته إلى المملكة العربية السعودية
بدأ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الاثنين، زيارته إلى المملكة العربية السعودية، في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا، حسبما ذكرت قناة "سكاي ...
وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لن تنسحب من أفغانستان مثلما حدث في العراق
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الاثنين إن الأفغان يجب ألا يعتبروا الانسحاب المفاجئ والشامل للقوات الأمريكية من سوريا كمقدمة لما ينتظر ...
"البنتاجون" تكشف أسباب بقاء القوات الأمريكية في شمال سوريا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان ...