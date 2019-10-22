نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم ...
انتقد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ...
أعلن وزير النقل، كامل الوزير، اهتمام الجانب الفرنسي بالاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث يتم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد 7 ...
عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات ...
أكد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على أولوية تسليم أراضي وزارة الإسكان ومنتجاتها لأهالي المحافظات ...
قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد كوبرى المراكبية العائم الجديد، أعلى ترعة المحمودية والذى يربط شطريها شارع أحمد عرابى، وشارع بورسعيد، بتكلفة ...
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/11/2019، فى تسليم 264 وحدة سكنية (11 ...
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية ...
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