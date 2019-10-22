الأمير فيصل يؤكد على أولوية تسليم أراضي وزارة الإسكان لأهالي المحافظات

الإثنين 21-10-2019 08:11 م

وكالات

أكد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على أولوية تسليم أراضي وزارة الإسكان ومنتجاتها لأهالي المحافظات ...