Advertisements
Advertisements

المزيد حول وزارة الاسكان

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 22-10-2019

الثلاثاء 22-10-2019 06:00 م
الفجر الاقتصادي

نواب شبرا وكرداسة ينتقدون وزير الإسكان بسبب انقطاع المياه والفواتير.. و"الجزار"يرد

الثلاثاء 22-10-2019 05:16 م
إسلام شعراوي

"النقل": خطة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية وربطها بالسكك الحديدية

الثلاثاء 22-10-2019 01:12 م
كرستينا عياد

وزير الإسكان يستعرض مشروع إعداد المواصفات الفنية لمشروعات المياه والصرف

الثلاثاء 22-10-2019 10:16 ص

الأمير فيصل يؤكد على أولوية تسليم أراضي وزارة الإسكان لأهالي المحافظات

الإثنين 21-10-2019 08:11 م
وكالات

محافظ البحيرة يتفقد كوبري المراكبية بكفر الدوار.. ويوجه بإزالة كافة التعديات (صور)

الإثنين 21-10-2019 05:36 م
إسلام أمين

وزير الإسكان: تسليم 264 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة العبور 3 نوفمبر المقبل

الإثنين 21-10-2019 11:52 ص

وزير الإسكان يلتقى الشركات المُنفذة لمشروع "كابيتال بارك" لمتابعة معدلات التنفيذ

الأحد 20-10-2019 10:21 ص
أحمد الشيخ
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status