من إصابته بفيروس خطير والعيش في عائله مفككة.. أسرار في حياة أحمد مكي

السبت 19-10-2019 12:07 م

رانيا ماهر

من أبرز فناني جيله موهبة وفن حقيقى شامل، من النجوم الشباب القلائل الذين يمتلكون الحضور والكاريزما أينما وجدوا، هو " الكبير أوى" و "H دبور" و"حزلقوم" ...