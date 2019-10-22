نشر الفنان أحمد مكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" فيديو نادر لوالده بعد رحيله . وظهر والد أحمد مكي، جالساً يردد " اللهم ...
من أبرز فناني جيله موهبة وفن حقيقى شامل، من النجوم الشباب القلائل الذين يمتلكون الحضور والكاريزما أينما وجدوا، هو " الكبير أوى" و "H دبور" و"حزلقوم" ...
نعى الفنان أحمد مكي، منذ
قليل، وفاة والده عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، داعيا الله له بالرحمة
والمغفرة.
وكتب "مكي" ...
بكلمات مُبكية.. نجوم الفن يرثون والد النجم أحمد مكي
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