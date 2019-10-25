كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن وجود عروض قوية للاعب النادي الأهلي رمضان صبحي والذي تألق خلال الموسم الحالي، مع الأهلي تحت قيادة المدير الفنى ...
عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد ...
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات
الدوري المصري الممتاز حتى انتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي ستقام ...
يسعي النادي الأهلي للحفاظ علي نجومه خلال المواسم القادمة، بتجديد عقودهم وبشراء المعارين، من أجل تواجد فريق قوي يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال ...
ينزل نادي إنبي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره أسوان، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة بعنوان الهروب من قاع ...
نجح نادي بيراميدز اف سي في العودة لسكة الانتصارات من
جديد بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في
المباراة ...
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