مباراة مجنونة.. أهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد بيراميدز (فيديو)

الإثنين 21-10-2019 07:53 م

محمد مرعي

نجح نادي بيراميدز اف سي في العودة لسكة الانتصارات من جديد بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة ...