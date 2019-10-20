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المزيد حول هيئة المجتمعات

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 20-10-2019

الأحد 20-10-2019 06:00 م
الفجر الاقتصادي

وزير الإسكان يلتقى الشركات المُنفذة لمشروع "كابيتال بارك" لمتابعة معدلات التنفيذ

الأحد 20-10-2019 10:21 ص
أحمد الشيخ

شعلان: هندسة الزقازيق تساهم في تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات وحدائق أكتوبر والمنصورة الجديدة

السبت 19-10-2019 03:56 م
سمر السيد

ليلى سيدهم: تصميم مدينة العلمين الجديدة مبهر للغاية (فيديو)

الجمعة 18-10-2019 09:11 م
داليا الحسين

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف كيف تعاملوا مع مشكلة التوك توك (فيديو)

الجمعة 18-10-2019 08:09 م
هدى عبدالرازق

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 17-10-2019

الخميس 17-10-2019 06:00 م
الفجر الاقتصادي

الجزار: هيئة المجتمعات أنشأت جامعتين بـ15 مليار جنيه بالساحل الشمالي

الخميس 17-10-2019 01:17 ص
كساب أحمد
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