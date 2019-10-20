رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف كيف تعاملوا مع مشكلة التوك توك (فيديو)

الجمعة 18-10-2019 08:09 م

هدى عبدالرازق

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر، إن مدينة 6 أكتوبر من مدن الجيل الأول في هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أنه عمل على رصد ...