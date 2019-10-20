نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم ...
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية ...
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بأن كلية الهندسة تشرف علي تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات، وحدائق أكتوبر، والمنصورة الجديدة بتكلفة ...
قالت ليلي سيدهم، مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها جاءت لمصر للاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح. وأضافت "سيدهم"، خلال ...
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر، إن مدينة 6 أكتوبر من مدن الجيل الأول في هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أنه عمل على رصد ...
قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، إن هيئة المجمعات العمرانية، اقتصادية، ولا تمول من الحكومة وكل المجتمعات العمرانية الجديدة، تمول من هذه الهيئة، ...
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