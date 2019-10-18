تستعد هونج كونج لعطلة نهاية أسبوع من المظاهرات، بما في ذلك سلسلة بشرية في خطوط مترو الأنفاق الرئيسية اليوم الجمعة، ومسيرة ديمقراطية يوم الأحد، وهي ...
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في
الساعات الأولى من اليوم الاربعاء أن تراجع الإيرادات والتكاليف الباهظة دفعت
إدارة الفريق الأول لكرة القدم ...
أعلنت زعيم هونج كونج كاري لام عن إجراءات تهدف إلى تخفيف النقص في المساكن اليوم الأربعاء في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة الثقة في إدارتها والتصدي ...
دائمًا ما نجد أن السينما العالمية تنجح بجدارة في صنع أفلام مستوحاه من أساطير خيالية مثل أسطورة "عقلة الأصبع"، وذلك لأنهم يمتلكون مكونات هائلة من ...
مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا بث مباشر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ،اليوم 15 من اكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة فى دور المجموعات فى ...
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