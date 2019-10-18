هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

الجمعة 18-10-2019 01:58 م

ترجمة: دينا الشريف

تستعد هونج كونج لعطلة نهاية أسبوع من المظاهرات، بما في ذلك سلسلة بشرية في خطوط مترو الأنفاق الرئيسية اليوم الجمعة، ومسيرة ديمقراطية يوم الأحد، وهي ...