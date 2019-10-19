وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة لزوجها محمد كارتر بمناسبة مرور أول سنة على زواجهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث ...
نعى الفنان أحمد مكي، منذ
قليل، وفاة والده عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، داعيا الله له بالرحمة
والمغفرة.
وكتب "مكي" ...
بكلمات مُبكية.. نجوم الفن يرثون والد النجم أحمد مكي
بدأت الفنانة نانسي عجرم، منذ قليل فقرتها الغنائية بحفل الرياض على هامش فعاليات "حفلات موسم الرياض"، وذلك وسط عدد هائل من الحاضرين. وحرصت نانسي، في ...
شارك المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو جديد يقدم من خلاله مفاجأة لجمهور موسم الرياض. ...
حرصت الفنانة رجاء الجداوي على توجيه الشكر للفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". ...
تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن بداية تعرفها على الفنان حسن الرداد، وذلك خلال إحدى الحفلات، في حضور عدد من نجوم الفن، منهم إيمي ودنيا سمير غانم، وهشام ...
أشعلت أغنية "هنا قلب الرياض" للفنان راشد الماجد، موسم الرياض الترفيهي، وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من ...
نعم
55.5176%
لا
27.5661%
لا أهتم
16.9163%