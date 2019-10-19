شيماء سيف تتصدر تويتر بتمارين اليوجا والأمل

الجمعة 18-10-2019 04:35 م

محمد خالد الشرقاوي

تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن بداية تعرفها على الفنان حسن الرداد، وذلك خلال إحدى الحفلات، في حضور عدد من نجوم الفن، منهم إيمي ودنيا سمير غانم، وهشام ...