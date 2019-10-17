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المزيد حول هاجيبيس

الحكومة اليابانية تؤجل عرضا رسميا لتكريم الإمبراطور ناروهيتو

الخميس 17-10-2019 11:40 ص
مـحــمد حســــــــــين

عشرات الضحايا وإجلاء المئات.. التفاصيل الكاملة حول إعصار "هاجيبيس" في اليابان

الثلاثاء 15-10-2019 04:00 م
ياسمين مبروك

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال البلاد

الثلاثاء 15-10-2019 11:49 ص
الفجر السعودي

ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" المدمر باليابان إلى 56 شخصا

الإثنين 14-10-2019 09:28 م
وكالات
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