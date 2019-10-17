أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أنها أجلت عرضا رسميا لتكريم الإمبراطور الياباني ناروهيتو، الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إعصار قوي ضرب مساحات ...
اجتاح إعصار "هاجيبيس" عددًا من المناطق في اليابان مؤخرًا، تسبب في كوارث عدة، كإخلاء المنازل وقطع المياه، ليسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء ...
بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي ضرب ...
وصل عدد ضحايا الإعصار "هاجيبيس" في اليابان إلى 56 شخصا على الأقل، بينما تعمل فرق الإغاثة طوال اليوم بحثا عن ناجين من الإعصار المدمر، الذي ضرب ...
نعم
55.5057%
لا
27.5817%
لا أهتم
16.9126%