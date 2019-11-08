خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ، تدريباته المسائية، مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا. ...
كشفت تقارير صحفية أن الفريق الأول للكرة بنادي أوراوا الياباني سيفتقد لخدمات ثنائي اللاعبين، تاكويا أوكي، ويوكي موتو في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ...
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، دفعة قوية قبل مواجهة الهلال، بديربي السعودية ...
ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية بين فريق الهلال، وغريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود ...
يخضع المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لاختبار طبي أخير اليوم الجمعة، من أجل تحديد مصيره من مواجهة الهلال ...
قالت وسائل إعلام يابانية، أن نادي أوراو الياباني يعاني من العديد من المشاكل قبل نحو أسبوعين فقط من مباراة الفريق في نهاي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ...
كشف الإعلامي والناقد الرياضي وليد الفراج، عن خطة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، للفوز في ديربي الرياض أمام الهلال وخطف الثلاث نقاط، ...
توج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل هدف ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه. ونجح ...
اختتمت مباريات اليوم الأول من مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس بمواجهتين، حيث نجح الاتفاق في الفوز على العدالة، بهدف دون ...
يستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ...
بدأت في الساعات الماضية التدريبات الجماعية لنادي الهلال السعودي، والذي يستعد لمواجهة نادي النصر في ديربي الرياض يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة ...
بدأ فريق الكرة بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي النصر، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة ...
موعد مباراة الهلال والنصر تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب جامعة الملك السعود، لمتابعة مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها يوم الأحد ...
يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 ...
نجح نادي أوراوا ريد الياباني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف ...
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القددم إيقاف مدافع نادي السد القطري،
عبدالكريم حسن لمدة 5 أشهر عن كافة المسابقات الآسيوية وتغريمه 5 آلاف ...
نجح الفرنسي بافتيمبي جوميز في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بتسجيله الهلال الثاني في مرمى ...
خطف نادي الهلال، بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة ...
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