ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس

الجمعة 25-10-2019 03:25 ص

محمد الصو

اختتمت مباريات اليوم الأول من مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس بمواجهتين، حيث نجح الاتفاق في الفوز على العدالة، بهدف دون ...