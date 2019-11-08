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المزيد حول نهائي دوري ابطال اسيا

الهلال ضد أوراوا.. مشوار الهلال السعودي حتي التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة 08-11-2019 07:41 م
ريهام عبد المحسن

الهلال ضد أوراوا - تكتيك مدرب الكمبيوتر الياباني.. يعتمد على التأمين الدفاعي واللعب على المرتدات القاتلة

الجمعة 08-11-2019 05:15 ص
محمد جمال

فرحة عارمة في معسكر الهلال قبل نهائي أيطال آسيا.. تعرف على السبب

الثلاثاء 05-11-2019 06:47 ص
الفجر الرياضي

أوراوا يفقد 3 لاعبين أمام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة 25-10-2019 08:34 م
أميرة فطيم

مفاجأة سارة لجماهير النصر قبل ديربي الرياض

الجمعة 25-10-2019 07:54 م
محمد الصو

موعد مباراة الهلال ضد النصر "ديربي الرياض" في الدوري السعودي للمحترفين 27-10-2019

الجمعة 25-10-2019 05:14 م
أميرة فطيم

النصر السعودي ينتظر الأمل الأخير لحسم موقف مهاجمه من الديربي

الجمعة 25-10-2019 04:13 م
محمد الصو

مفاجآت بالجملة للهلال قبل مواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة 25-10-2019 04:11 م
محمد علي

إعلامي رياضي يكشف أسرار مدرب النصر للفوز على الهلال

الجمعة 25-10-2019 04:05 م
أميرة فطيم

مهاجم الهلال يتوج بجائزة أفضل هدف بنصف نهائي آسيا

الجمعة 25-10-2019 03:51 م
محمد الصو

ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس

الجمعة 25-10-2019 03:25 ص
محمد الصو

3 لاعبون يغيبون عن الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

الخميس 24-10-2019 11:05 م
أميرة فطيم

بشرى سارة لجماهير الهلال قبل ساعات من لقاء الديربي 

الخميس 24-10-2019 09:39 م
محمد علي

إصابة جديدة تضرب الهلال قبل كلاسيكو النصر

الخميس 24-10-2019 08:55 م
أميرة فطيم

موعد مباراة الهلال والنصر "ديربي الرياض" في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 24-10-2019 06:59 م
أميرة فطيم

موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس 24-10-2019 06:22 م
أميرة فطيم

أهداف مباراة - جوانجزو الصيني 0 × 1 أوراوا الياباني | إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء 23-10-2019 04:29 م
الفجر الرياضي

أوراوا ريد الياباني والهلال السعودي وجها لوجه في نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء 23-10-2019 04:14 م
أميرة فطيم

عقوبة نارية على مدافع السد لسوء السلوك

الأربعاء 23-10-2019 09:52 ص
الفجر الرياضي

جوميز يحقق رقم قياسي جديد رفقة الهلال

الثلاثاء 22-10-2019 09:06 م
أميرة فطيم

في مباراة أسطورية.. الهلال يخطف يتأهل إلى نهائي أبطال آسيا على حساب السد

الثلاثاء 22-10-2019 08:21 م
أميرة فطيم
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