محافظ القاهرة: شبكات الصرف لم تستطع استيعاب مياه الأمطار

الثلاثاء 22-10-2019 09:07 م

إسماعيل منطاوي

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن منطقة شرق القاهرة ومصر الجديدة، تعرضت، اليوم، إلى سيول على مدار 90 دقيقة، حيث تقدر الأمطار التي سقطت بنحو ...