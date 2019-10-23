قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منطقة شرق القاهرة، خاصة الحي الثامن والسابعة ومنطقة رابعة، طبيعتها الجغرافية مرتفعة، ...
عادت الحياة إلى طبيعتها بنفق العروبة، بمدينة نصر، بعد هطول الامطار الغزيرة أمس الثلاثاء، مما تسبب في توقف حركة المرور داخل النفق، وبالطرق المحيطة. ...
قال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، إنه منذ أكثر من شهر ونصف تم إرسال كتاب دوري للمحافظين بالاستعداد لموسم السيول، وتم وضع خطة عمل ...
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت ببعض الإجراءات لمواجهة مخاطر السيول وزيادة الأمطار، وتم فتح غرف العمليات ...
قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن شرق المحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة متواجدة في الشارع لحل ...
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قبل قليل، أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بنفق العروبة، شرق القاهرة. أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ ...
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيق بين غرفة العمليات للوزارة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، وهيئة الأرصاد الجوية، ...
في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لسوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار علي محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، قامت الوزارة ...
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن منطقة شرق القاهرة ومصر الجديدة، تعرضت، اليوم، إلى سيول على مدار 90 دقيقة، حيث تقدر الأمطار التي سقطت بنحو ...
قال الإعلامي أحمد موسى إن سيارات كسح المياه لا تستطيع التحرك نتيجة الازدحام الشديد وشدة الأمطار، لافتًا إلى أن نفقي العروبة والأزهر بالإضافة إلى شارع ...
قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، مع نشر الخدمات المرورية وعمل تحويلات بالشوارع الجانبية لفك التكدسات، ...
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