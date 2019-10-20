قام الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بالترويج لمشاركته في "مسلسل نصيبي وقسمتك 3"، والذي يشارك فيه من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، حيث قام بنشر الصورة ...
احتفلت الفنانة ملك قورة، مساءأول أمس، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق ...
نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة والتقطتها ...
* حكاية " حبيبي لا تخون " من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبي * مسلسل " البيت الكبير " من الأعمال المهمة في مسيرتي الفنية . ...
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