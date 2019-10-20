وصلة رقص لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)

الأحد 20-10-2019 01:12 م

احتفلت الفنانة ملك قورة، مساءأول أمس، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق ...