أهداف مباراة - جوانجزو الصيني 0 × 1 أوراوا الياباني | إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا
أوراوا ريد الياباني والهلال السعودي وجها لوجه في نهائي دوري أبطال آسيا
نجح نادي أوراوا ريد الياباني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف ...
عقوبة نارية على مدافع السد لسوء السلوك
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القددم إيقاف مدافع نادي السد القطري، عبدالكريم حسن لمدة 5 أشهر عن كافة المسابقات الآسيوية وتغريمه 5 آلاف ...
جوميز يحقق رقم قياسي جديد رفقة الهلال
نجح الفرنسي بافتيمبي جوميز في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بتسجيله الهلال الثاني في مرمى ...
في مباراة أسطورية.. الهلال يخطف يتأهل إلى نهائي أبطال آسيا على حساب السد
خطف نادي الهلال، بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة ...
الهلال والسد.. جوميز يضيف الثاني للزعيم ويقلص الفارق 3-2 (فيديو)
أحرز الفرنسي جوميز، مهاجم فريق الهلال السعودي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى السد القطري، بالمباراة التي تقام حاليا ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. ...
عاجل.. الدوسري يتقدم للهلال بهدف رائع في شباك السد (فيديو)
نجح سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، في تسجيل الهدف الاول لفريقه في شباك السد القطري، باللقاء الذي يقام بينهما حاليا في إياب الدور نصف النهائي ...
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يستضيف الهلال السعودي نظيره السد القطري، اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة ...
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة جامعة ...
أزمة مالية جديدة تضرب الهلال
كشف الناقد الرياضي محمد الغامدي، عن مبلغ مالي مفقود من خزينة الهلال إلى جانب اختفاء مبلغ الـ170 مليون ريال؛ والذي أثير حوله الجدل في الفترة الماضي. ...
القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019 بث مباشر الهلال ضد السد
تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك في ...
بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة السد القطري
شارك عبد الله المعيوف، الحارس الأساسي للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في التدريبات الأخيره للفريق، التي أقيمت اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة السد ...
الهلال يلاقي السد وعينه على المباراة النهائية
يدخل الهلال السعودي مباراته أمام السد القطري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متسلحًا بالفوز العريض والكبير الذي حققه في لقاء ...
تصريح ناري من "جوميز" يرعب السد القطري
تحدث الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن مواجهة فريقه أمام السد القطري، غدا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ستاد ...
تشافي يتوعد الهلال: سنهاجم حتى النهاية لتحقيق الفوز
تحدث الإسباني تشافي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن مواجهة فريقه أمام الهلال، غدا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ...
مدب السد يوجه رسالة نارية إلى الهلال قبل موقعة الغد
قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نظيره الهلال في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا أن فريقه ...
على رأسهم جوميز.. 6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي آسيا
يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أزمة كبيرة قبل مواجهة السد القطري، المقرر إقامتها، غدا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على ستاد ...
موعد مباراة الهلال والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
تبدأ مباراة الهلال والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء، وذلك على أرضية ملعب نادي الهلال في مدينة الرياض السعودية، ...
بشرى سارة لجماهير الهلال قبل لقاء السد
بدأ نادي الهلال إستعداداته وتدريباته لمباراة السد القطري والتي تقام في إياب دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2019، وذلك في ...
كارثة تمنع الهلال السعودي من المشاركة بدوري أبطال آسيا
هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ناديي الهلال والنصر السعوديين، بالإقصاء من المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، بالنسخة المقبلة. ويأتي تهديد الاتحاد ...