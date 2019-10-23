موعد مباراة الهلال ضد السد اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر beIN SPORT

الثلاثاء 22-10-2019 04:01 ص

حسن شحاتة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة جامعة ...