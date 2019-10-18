دانت واستنكرت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة ننجرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من ...
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الخسيس، الذي وقع اليوم داخل مسجد بمنطقة هسكه مينه في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، أثناء صلاة ...
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها بكل جهدٍ عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الوسطية واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة ...
انطلق بالأمس، مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء
فى العالم، المنعقد تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"، حيث يناقش
المؤتمر فوضى إطلاق ...
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