الإمارات تدين تفجيرا إرهابيا بأفغانستان

الجمعة 18-10-2019 09:59 م

وكالات

دانت واستنكرت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة ننجرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من ...