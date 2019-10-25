شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعM 25 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 24 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 23 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض رابطة الدوري الإسباني موعد كلاسيكو الأرض ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نجاة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من ...
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