أخبار ريال مدريد: الريال يُقرر بيع الهداف وحسم الصفقة الكبري ومورينيو يُهدد زيدان من جديد ومدافع الجزائر مطلوب في مدريد

الجمعة 25-10-2019 10:26 م

ريهام عبد المحسن

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعM 25 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة ...