أخبار ريال مدريد: زيدان يختار خليفته لقيادة الريال و100 مليون يورو لحسم الصفقة المنتظرة ونجم مغربي على أعتاب الريال

الأربعاء 30-10-2019 10:55 م

ريهام عبد المحسن

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 30 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط إدارة الملكي للتعاقد مع كلا من المغربي ...