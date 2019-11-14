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أخبار ريال مدريد: الريال يقترب من الصفقة المجنونة وضربة قاضية إلى برشلونة وصفقة تبادلية تاريخية بين الريال وباريس

الخميس 14-11-2019 10:49 م
ريهام عبد المحسن

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يتلقي صدمة كبري في صفقة الموسم وقرعة نارية في السوبر الإسباني و6 لاعبين خارج ريال مدريد

الإثنين 11-11-2019 10:25 م
ريهام عبد المحسن

أخبار ريال مدريد: الريال يترك صلاح وماني ويتجه نحو جوهرة ليفربول وصراع شرس مع البرسا على الصفقة الكبري ورحيل المايسترو

الخميس 31-10-2019 10:46 م
ريهام عبد المحسن

أخبار ريال مدريد: زيدان يختار خليفته لقيادة الريال و100 مليون يورو لحسم الصفقة المنتظرة ونجم مغربي على أعتاب الريال

الأربعاء 30-10-2019 10:55 م
ريهام عبد المحسن

نشرة ريال مدريد: الريال يستعد لضم نجم برشلونة "المطرود" والتضحية بنجم الملكي من أجل الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد

السبت 26-10-2019 10:27 م
ريهام عبد المحسن

أخبار ريال مدريد: مهمة انتحارية لزيدان أمام برشلونة وحقيقة هروب نجم الريال والبرسا يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 15-10-2019 10:51 م
ريهام عبد المحسن
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