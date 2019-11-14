شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 14 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توجيه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 11 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الانضمام ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 31 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول روبرتسون نجم ليفربول دائرة اهتمامات ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 30 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط إدارة الملكي للتعاقد مع كلا من المغربي ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 26 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية رحيل إيسكو وانضمام فابيان رويز نجم ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صرف برشلونة النظر عن التعاقد مع فابيان رويز ...
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