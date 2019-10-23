أوضح رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه "تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباته"، وذلك بعد صدور قرار قضائي ...
نفى رئيس الوزراء
اللبناني السابق نجيب ميقاتي تهم الفساد التي وجهها المدعي العام، وفقا لمستشار الإعلامى
في ميقاتي يوم الأربعاء.
ووصف مستشار ...
طالب نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بانتخابات مبكرة استجابة لصوت الشعب اللبناني ولينتج مجلس نيابي جديد، مطالبا بتشريع قانون جديد للانتخابات؛ ...
قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ما طرحه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري جيد ولكن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيًرا إلى أن الثقة بين ...
نعم
55.4961%
لا
27.584%
لا أهتم
16.9199%