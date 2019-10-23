ميقاتي: ما طرحه "الحريري" جيد ولكن العبرة في التنفيذ

الإثنين 21-10-2019 08:53 م

داليا الحسين

قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ما طرحه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري جيد ولكن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيًرا إلى أن الثقة بين ...