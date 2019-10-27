زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

الخميس 24-10-2019 01:48 ص

ريهام عبد المحسن

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بنجم الفريق إيدين هازارد وأكد عدم قلقه بعد أضاعته هدفَا سهلَا في مباراة جالاطا سراي في إطار ...