أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل عن صفوف الملكي في الفترة القادمة من فترة الإنتقالات بسبب وضعه ...
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك مازالت تحوم حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على الرغم من رفض إدارة النادي الملكي رحيل اللاعب ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 26 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتمالية رحيل إيسكو وانضمام فابيان رويز نجم ...
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام ريال مدريد بضم المدافع الجزائري يوسف عطال من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة وذلك بسبب المستوى ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 24 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول هاري كين نجم توتنهام دائرة اهتمامات ...
نشرت صحيفة "آس" الاسبانية الشهيرة تقريرا عن نجم نادي ريال مدريد ووصفته بالأنيق الذي لا يمس في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق. توني ...
بدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في استعراض بعض الأسماء للتعاقد معها خلال فترة ...
يبذل نادي أرسنال جهود كبيرة الفترة الحالية لضم نجم نادي ريال مدريد بشكل نهائي لصفوف الفريق ولكن هناك عقبة واحده تعطل الصفقة. أرسنال يرغب في ضم ...
أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بنجم الفريق إيدين هازارد وأكد عدم قلقه بعد أضاعته هدفَا سهلَا في مباراة جالاطا سراي في إطار ...
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