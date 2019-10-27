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نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في يناير المقبل

الأحد 27-10-2019 02:59 ص
ريهام عبد المحسن

نجم الملكي يقترب من الرحيل في يناير

الأحد 27-10-2019 01:42 ص
ريهام عبد المحسن

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السبت 26-10-2019 10:27 م
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السبت 26-10-2019 05:39 ص
ريهام عبد المحسن

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الجمعة 25-10-2019 04:31 م
ريهام عبد المحسن

أخبار ريال مدريد: الريال يحسم صفقته الشتوية الأولي ورحيل لاعب جديد ومدافع عربي يقترب من الانضمام للملكي وصفقة كبري جديدة

الخميس 24-10-2019 10:43 م
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تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

الخميس 24-10-2019 05:39 م
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الخميس 24-10-2019 01:48 ص
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