استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار الكشف عن نتائج الأعمال الفصلية والتى كشفت عن أداء مخيب للأمال. وتراجعت أرباح شركة أمازون ...
أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار إعلان نتائج الأعمال الفصلية للشركات. وأظهرت الأرباح الفصلية تحول ...
تستكمل البورصة الأمريكية رحلة الصعود فى مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار اعلان نتائج الأعمال الفصلية للشركات. وتحولت أسهم "تسلا" للربحية ...
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين مع استمرار الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، حيث تراجعت أرباح "بوينج" بنحو 51 بالمائة ...
نعم
55.4944%
لا
27.5759%
لا أهتم
16.9297%