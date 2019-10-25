البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تباين

الأربعاء 23-10-2019 04:13 م

وكالات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين مع استمرار الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، حيث تراجعت أرباح "بوينج" بنحو 51 بالمائة ...