وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين

الجمعة 18-10-2019 08:50 م

وكالات

صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم غد السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ...