اتهمت تركيا، اليوم السبت، القوات الكردية بانتهاك اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، إذا انسحبت ...
حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن قواته "ستسحق رؤوس" القوات الكردية السورية إذا لم يكملوا الانسحاب من المنطقة الحدودية. وقال ...
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 41 شخصًا مشتبه بهم من تنظيم داعش الإرهابي، قد أعيد القبض عليهم بعد فرارهم من معسكر اعتقال في وقت سابق من ...
صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم غد السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ...
أوضح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مساء اليوم الخميس، أنه يثق في أن الجهود الأمريكية التركية المشتركة ستعزز السلام والاستقرار، بعد أن اتفق ...
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية هامة للغاية، خاصة أنها ...
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة
عملية ربيع السلام في شمال شرق سوريا على الرغم من الضغوط الدولية القوية لوقف الهجوم .
وقال أردوغان ...
تدعو فرنسا الأوروبيين وغيرهم من أعضاء التحالف الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلى إعادة تجميع صفوفهم بينما تتخلى الولايات المتحدة عن ...
تعهدت تركيا بالمضي قدما في هجومها في شمال سوريا على الرغم من العقوبات الامريكية والدعوات المتزايدة لوقفها في حين تحرك الجيش السوري المدعوم من روسيا ...
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى وقف العملية في شمال سوريا وأمر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس بالتوجه إلى ...
ذكر نائب الرئيس مايك بينس إن الرئيس دونالد ترامب سيرسله إلى الشرق الأوسط بينما تنسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مع غزو القوات التركية. وقال ...
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