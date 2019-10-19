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المزيد حول نائب الرئيس مايك بينس

تركيا تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا

السبت 19-10-2019 05:24 م
ترجمة: دينا الشريف

"أردوغان": سوف نسحق رؤوس الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا قبل الثلاثاء

السبت 19-10-2019 04:09 م
مـحــمد حســــــــــين

تركيا: إعادة اعتقال 41 من أعضاء داعش المشتبه بهم في سوريا

السبت 19-10-2019 02:28 م
ترجمة: دينا الشريف

وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين

الجمعة 18-10-2019 08:50 م
وكالات

أردوغان: أثق أن الجهود الأمريكية التركية ستعزز السلام والاستقرار

الخميس 17-10-2019 10:41 م
وكالات

نادر سعد: زيارة رئيس الوزراء لأمريكيا هي الأولى منذ 14 عامًا

الأربعاء 16-10-2019 07:27 م
كساب أحمد

بنس يلتقي أردوغان لإقناعه بوقف إطلاق النار في سوريا

الأربعاء 16-10-2019 01:00 م
أحمد ثابت

فرنسا تتطلع إلى روسيا لمساعدتها في هزيمة داعش في سوريا

الأربعاء 16-10-2019 12:01 م
ترجمة: منار طارق

تركيا تتعهد بالمضي قدما في هجومها على سوريا

الأربعاء 16-10-2019 10:45 ص
ترجمة: دينا الشريف

"بنس": "ترامب" يدعو "أردوغان" لوقف هجوم سوريا ويرسل وفدا إلى تركيا

الثلاثاء 15-10-2019 08:34 ص
مـحــمد حســــــــــين

بنس يتوجه إلى الشرق الأوسط.. وتركيا تكثف هجومها على سوريا

الثلاثاء 15-10-2019 08:19 ص
ترجمة: منار طارق
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