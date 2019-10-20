بـ"ميكرو جيب".. مى عمر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عل "إنستجرام"

الأحد 20-10-2019 12:52 م

هبة أحمد

تحرص الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت مي صورة ...