"مليونية حب" في رحاب السيد البدوي للاحتفال بالليلة الختامية

الخميس 17-10-2019 11:06 م

أيمن يحي _نجلاء البسيوني

شارك ما يقرب من ٢ مليون زائر من محافظة الغربية والمحافظات الآخرى وبعض الدول العربية، مساء اليوم، في الليلة الختامية من مولد السيد البدوي بمدينة طنطا. ...