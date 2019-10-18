برغم الجدل المستمر منذ زمن بعيد حول حرمة زيارة الأضرحة واخذ البركة من أولياء الله، فإن جمهور المولد لا يلتفت للانتقادات التي يوجهها البعض لعاداتهم ...
شارك ما يقرب من ٢ مليون زائر من محافظة الغربية والمحافظات الآخرى وبعض الدول العربية، مساء اليوم، في الليلة الختامية من مولد السيد البدوي بمدينة طنطا. ...
تصدرت مشاهد الاحتفال بمولد السيد البدوى تواجد الباعة الجائلين في ساحة المسجد لبيع المنتجات المختلفة أثناء الاحتفال بالليلة الختامية لمولد "شيخ العرب" ...
"فريسكا مسكرة زيك يا أنسة.. تعالي نفعني يابيه"، بهذه الجملة تنادي «أم حسين» سيدة في أواخر عقدها الرابع، في المارة من زوار مسجد السيد البدوي في الليلة ...
"أنا جاى المولد علشان فى ناس كتير وعايز اكسب ثواب" بهذه الكلمات بدأ محمود السيد حديثة الى "الفجر"، عن تواجده فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوى ...
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