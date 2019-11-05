مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 04-11-2019 04:24 م

أحمد عصام

تنطلق الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد جميع المجموعات تنافس كبير بين الأندية من أجل التأهل إلى ...