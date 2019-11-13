موعد مباراة الاهلي القادمة، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة بعدما حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ...
تلقى النادي الأهلي أمس الأحد 20 أكتوبر قرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة الفريق ضد نادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز. ...
نشرت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب، رئيس
مجلس إدارة النادي الأهلي، صورة لوالدها، دعما له في الأزمة المشتعلة حاليا بين
الأهلي واتحاد الكرة المصري. ...
موعد مباراة الأهلي القادمة عندما يواجه الأحمر نظيره يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري ...
نعم
55.5036%
لا
27.583%
لا أهتم
16.9134%