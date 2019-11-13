تعليق ناري من ابنة الخطيب بعد اشتعال أزمة الأهلي واتحاد الكرة

الأحد 20-10-2019 09:02 م

الفجر الرياضي

نشرت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صورة لوالدها، دعما له في الأزمة المشتعلة حاليا بين الأهلي واتحاد الكرة المصري. ...