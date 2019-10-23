تحدد موعد
الكلاسيكو الجديد بين برشلونة وريال مدريد بقرار من لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني
لكرة القدم بتأجيله شهر ديسمبر المقبل.
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تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم "الليجا" اليوم الاثنين الموعد الجديد لكلاسيكو الأرض الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد. وكان من المقرر ...
يستعد جماهير الكرة الإسبانية لسماع مفاجأة جديده بشأن موعد الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز. تحديد موعد ...
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المحتمل أن يغيب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة في الدوري الإسباني والمُرجح ...
فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة
اليوم الخميس من العاصمة الاسبانية مدريد أن إتحاد الكرة في البلاد لم يتوصل بعد
إلى الموعد النهائي للكلاسيكو ...
أعلن إتحاد
الكرة الأسباني لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها
يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بين ريال مدريد ...
قررت لجنة
المسابقات بالأتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس تاجيل كلاسيكو الأرض بين
برشلونة وريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السادس ...
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ قليل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لدواعي أمنية بالمباراة التي كان من المقرر لها يوم السبت 26 ...
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