مفاجأة.. الاتحاد الاسباني لم يستقر على موعد الكلاسيكو الجديد حتى الآن

الجمعة 18-10-2019 12:12 ص

محمد أيمن

فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة اليوم الخميس من العاصمة الاسبانية مدريد أن إتحاد الكرة في البلاد لم يتوصل بعد إلى الموعد النهائي للكلاسيكو ...