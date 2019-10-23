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المزيد حول موعد الكلاسيكو الجديد

بعد تحديد موعد الكلاسيكو الجديد .. مباريات نارية تنتظر برشلونة في ديسمبر

الأربعاء 23-10-2019 11:32 ص
علي نبوي

اليوم.. لجنة المسابقات بالليجا تحدد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الإثنين 21-10-2019 08:17 ص
علي نبوي

مفاجأة جديدة بشأن موعد الكلاسيكو

الإثنين 21-10-2019 02:15 ص
حسام مجدي

صدمة قوية لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

الجمعة 18-10-2019 01:14 ص
ريهام عبد المحسن

مفاجأة.. الاتحاد الاسباني لم يستقر على موعد الكلاسيكو الجديد حتى الآن

الجمعة 18-10-2019 12:12 ص
محمد أيمن

تأجيل الكلاسيكو يمنح زيدان فرصة ذهبية

الخميس 17-10-2019 10:04 م
محمد أيمن

موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل

الخميس 17-10-2019 09:50 م
محمد أيمن

عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن تأجيل الكلاسيكو ويحدد الموعد النهائي

الخميس 17-10-2019 09:18 م
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