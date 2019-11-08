أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص، حيث أكد "سعفان" على مديريات القوى العاملة في المحافظات، ...
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1441/2019.. الإجازة الأخيرة لهذا العام يتابع المواطنين موعد اجازة المولد النبوي الشريف بعد اقتراب حلول هذه ...
ليست الآخيرة ولكنها الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي 2019 في مصر
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. ننشر الإجازات المتبقية في 2019
رأي الشعراوي في الاحتفال بـ"المولد النبوي الشريف"
تقوم دار الإفتاء المصرية ، باستطلاع هلال شهر ربيع الأول يوم الاثنين 28 أكتوبر، فبحسب إعلان
نتيجة الحسابات الفلكية، فغرة شهر مولد النبي وهو ...
وفقا للحسابات الفلكية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف (2019 - 1441) في مصر
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