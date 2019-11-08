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المزيد حول موعد اجازة المولد النبوي

عاجل.. "القوى العاملة" تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص

الجمعة 08-11-2019 11:35 ص

ننشر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1441/2019 للقطاعين.. الإجازة الأخيرة لهذا العام

الثلاثاء 29-10-2019 10:46 ص

ليست الآخيرة ولكنها الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي 2019 في مصر

الأربعاء 23-10-2019 10:49 ص

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. آخر اجازة في 2019

الأربعاء 23-10-2019 09:34 ص

رأي الشعراوي في الاحتفال بـ"المولد النبوي الشريف"

الإثنين 21-10-2019 12:22 م

تعرف على موعد إجازة المولد النبوي

الإثنين 21-10-2019 12:49 ص

وفقا للحسابات الفلكية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف (2019 - 1441) في مصر

الأحد 20-10-2019 09:43 ص
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