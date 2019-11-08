عاجل.. "القوى العاملة" تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص

الجمعة 08-11-2019 11:35 ص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص، حيث أكد "سعفان" على مديريات القوى العاملة في المحافظات، ...