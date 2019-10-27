الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا عن طقس الـ48 ساعة القادمة: "تجنبوا هذه المناطق"

الخميس 24-10-2019 06:36 م

هدى عبدالرازق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيرًا عن حالة الطقس لمدة الـ 48 ساعة القادمة، أي حتى يوم السبت المقبل على أن تكون ذروة موجة الطقس السيىء ...