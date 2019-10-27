عرض برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، تقرير مصور عن الحيلة الذكية التي قام بها أحد المواطنين في إحدى قرى محافظة ...
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية لوقوعها تحت ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيتحسن اعتبارا من الغد، موضحة أن من سمات فصل الخريف فصل التغيرات الجوية، ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان منذ قليل لتؤكد على استمرار موجة الطقس السيىء لمدة 24 ...
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يعاني من التغيرات المناخية، وليس مصر فقط، مؤكدًا أن سبب موجة الطقس السيىء ...
ضربت موجة من الطقس السيىء محافظة الدقهلية ونتج عنه سقوط شجرة على طريق "كفر بهيدة، ودماص" التابعين لمركز ميت غمر والتى نتج عنها حالة من الازدحام ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غير المستقر مستمرة، واليوم هو ذروة موجة الطقس السيىء، حيث ستشهد المناطق الشمالية ومدن ...
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مازالت تتعرض لموجة من الطقس السيىء والتي بدأت منذ الإثنين الماضي، ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد وبدأت منذ الإثنين الماضي مستمرة حتى ...
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيرًا عن حالة الطقس لمدة الـ 48 ساعة القادمة، أي حتى يوم السبت المقبل على أن تكون ذروة موجة الطقس السيىء ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لموجة من الطقس السيىء من الإثنين الماضي، ومستمرة حتى الجمعة المقبلة، منوهة بأن السحب ...
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مازالت قائمة، وفرص سقوط الأمطار تتفاوت من منطقة لأخرى، متوقعا ...
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