الأرصاد: هطول الأمطار مستمر حتى الجمعة.. وانخفاض في درجات الحرارة

الأربعاء 23-10-2019 07:03 م

داليا الحسين

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل بدءا من ...