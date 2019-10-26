أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة المدارية في بحر العرب التي تطورت من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" لن يكون لها ...
كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان لها، اليوم السبت، عن تأثر محطة الكيلو 40، عقب تاثرها من إرتفاع منسوب المياه بقرية الجزائر بعد الأمطار ...
قام شاب، بالتخلص من حياته؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بمروحة سقف داخل غرفة نومه بمسكن أسرته بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث ...
كشف المهندس استفتاح إبراهيم، رئيس مدينة مطوبس، ملابسات صورته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتسليك مصفيات الرصيف بنفسه لتصريف مياه ...
تكثف الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، من جهودها لكسح تراكمات مياه الأمطار بالشوارع لتيسير حركة المواطنين والمرور، وذلك بعد موجة الأمطار ...
عقب المهندس استفتاح إبراهيم، رئيس مدينة مطوبس، على انتشار صورته وهو يقوم بتسليك صفايات الرصيف بنفسه لتصريف مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنهم تلقوا ...
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور لأماكن تراكم مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحيرة منذ الساعات الأول ...
شهدت محافظة دمياط، ظهر اليوم الجمعة، هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، ...
خلال تلك الأيام، اتخذت الحكومة عدة إجراءات استعداداً لهطول الأمطار، وعملت على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة إداراتها من أجل تفادي المخاطر ...
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لموجة من الطقس السيىء من الإثنين الماضي، ومستمرة حتى الجمعة المقبلة، منوهة بأن السحب ...
شهدت محافظة دمياط، مساء أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول موجة من الامطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية ...
قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل بدءا من ...
توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وأُصيب أخر، جراء انهيار عقار بحارة السلطنة منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية. ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب ...
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