الرئيس يؤكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

الثلاثاء 15-10-2019 05:31 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد ...