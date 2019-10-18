تحدث الإعلامي أحمد فايق عن إنجازات برنامج "مصر تستطيع"، خلال الـخمس سنوات الماضية، حيث استطاع لقاء أكثر من 150 عالما وباحثا وخبيرا في مجالات متخصصة ...
وزيرة الهجرة: هناك جهود عظيمة تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.. ونتطلع إلى الاستفادة القصوى من ...
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد ...
وصلت منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة ...
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