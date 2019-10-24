عاجل... الرئاسة اللبنانية تنفي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد

الإثنين 21-10-2019 09:36 م

وكالات

نفت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، أي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد، حسي ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، ...