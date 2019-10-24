نفت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، أي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد، حسي ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، ...
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين، إقرار مجلس الوزراء للاجراءات الاصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
قال مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت
البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020 .
وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أنه لا
يوجد أي ضرائب ...
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55.4982%
لا
27.5827%
لا أهتم
16.9191%