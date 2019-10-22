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استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة

الثلاثاء 22-10-2019 08:05 ص
ترجمة: منار طارق

لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين

الإثنين 21-10-2019 04:52 م
ترجمة: دينا الشريف

تظاهر لبنانيين في باريس دعما لاحتجاجات بيروت

الأحد 20-10-2019 09:19 م
وكالات

الحريري يوافق على حزمة إصلاحات لحل الأزمة

الأحد 20-10-2019 08:28 م
أحمد ثابت

السفارة في بيروت تعلن إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم

الأحد 20-10-2019 07:39 م
الفجر السعودي

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها غدا مع استمرار الاحتجاجات

الأحد 20-10-2019 02:24 م
ترجمة: دينا الشريف

"جعجع" يعلن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية

السبت 19-10-2019 11:27 م
وكالات

الحكومة اللبنانية تجتمع الأحد لبحث الخروج من الأزمة

السبت 19-10-2019 08:34 م
وكالات

لبنان.. مسلحون مناصرون لحركة أمل يقمعون المتظاهرين

السبت 19-10-2019 03:37 م
وكالات

رئيس وزراء لبنان يلقي باللوم على الحكومة في الأزمة الاقتصادية

السبت 19-10-2019 08:59 ص
ترجمة: منار طارق

"إلغاء اجتماع الحكومة.. ومهلة 72 ساعة".. هل ينحج "الحريري" في تحقيق مطالب الشعب اللبناني؟

الجمعة 18-10-2019 09:12 م
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