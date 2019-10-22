في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وميزانية 2020 دون ضرائب ...
من المتوقع أن تخفض الحكومة اللبنانية، أجور الوزراء إلى النصف اليوم الاثنين، ضمن إصلاحات أخرى في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية ونزع فتيل أكبر ...
تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، الأحد، في باريس؛ دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ...
قالت مصادر رسمية
لـ”رويترز” إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وافق على مجموعة من الإصلاحات مع
شركاء الحكومة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي ...
غادر 132 مواطن ومواطنة سعودية حتى اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على ...
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وصدر هذا الإعلان مع ...
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن قرار بتقديم وزرائه استقالتهم من الحكومة، في ما يمكن اعتباره أولى تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة ...
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، غدا الأحد، عقد جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية منذ الخميس الماضي. بدوره، قال رئيس ...
قال ناشطون لبنانيون، إن مسلحين مناصرين
لحركة أمل، قاموا بقمع المحتجين ومنعوهم من التظاهر في مدينة النبطية جنوبي البلاد،
حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز ...
أعطى رئيس الوزراء اللبناني لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للتوصل إلى حلول "مقنعة" للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسرعة، مع تصاعد الاحتجاجات في ...
قال
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، اليوم الجمعة، في خطابه الذي أذيع قبل قليل، أن
الدولة تمر بظرف عصيب ليس له سابقة في التاريخ، في ظل موجة توتر ...
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