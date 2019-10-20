آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم

الخميس 17-10-2019 11:03 م

الفجر السعودي

دخل "موسم الرياض"، اليوم الخميس، مرحلة جديدة من الفعاليات المميزة التي حرص على تقديمها منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث اتجهت الأنظار إلى موقع ...