نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره من داخل طائره وظهر في الصوره الفنان أشرف عبد الباقى و ...
دخل "موسم الرياض"، اليوم الخميس، مرحلة جديدة من الفعاليات المميزة التي حرص على تقديمها منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث اتجهت الأنظار إلى موقع ...
تفقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، منطقة البوليفارد التي سيتم افتتاحها ضمن فعاليات موسم الرياض ...
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر موقع التدوين المصغر تويتر، ...
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