قالت منظمة العفو الدولية، اليوم
الخميس، إنها وثقت بعض حوادث قمع من الجيش في مناطق لبنانية.
وأضفات منظمة العفو الدولية، في تقرير
لها، ...
لاقت الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بكاء عساكر أمن أثناء خروج التظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية، تفاعل العديد من الفنانين ...
صرح مسؤول بالخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية، ...
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن مفتي الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، طالب المسؤولين بالنظر بإيجابية إلى مطالب ...
مازلت الفنانةاللبنانية نادين نجيم، تعبر عن غضابها اتجاه المسئولين وتشارك متابعيها بتأيدها لانتفاضة لبنان، وكتبت منذ قليل، عبر حسابها الرسمي"تويتر" ...
قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن استقالة حكومة الحريري قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وأضاف "إننا سنستمر في ...
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن المتظاهرون في لبنان يدعون للنزول إلى الشوارع في كل المناطق حتى تحقيق كافة المطالب، ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 22 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بوجود تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك ومختلف المناطق اللبنانية تنديدا ...
نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بوجود تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك ومختلف المناطق اللبنانية. ...
تستمر احتجاجات عشرات اللبنانيين أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن ...
نفت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، أي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد، حسي ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، ...
قال رفيق شلالا، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، إن رئاسة الجمهورية تتمنى الوصول إلى حل للأزمة اللبنانية حتى ولو كانت الحلول متدرجة، لافتَا إلى أن ...
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق البنوك غدا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، ...
حلقت طائرة استطلاع "معادية"، مساء اليوم الأحد، فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح في لبنان. وصرحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن طائرة ...
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