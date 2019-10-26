"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 24-10-2019 09:29 م

هدى عبدالرازق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد وبدأت منذ الإثنين الماضي مستمرة حتى ...