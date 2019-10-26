الأرصاد تواصل تحذيراتها وتُحدد مناطق سقوط الأمطار غدا
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد وبدأت منذ الإثنين الماضي مستمرة حتى ...
الأرصاد الجوية تُحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم وغدا.. تعرف على حالة الطقس
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها المهتمين بأخبار الطقس ومناطق سقوط الأمطار، ننشر لكم في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال ...
بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار
واجهت
مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على عدة
أنحاء متفرقة، قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس بارد ...
نعم
55.489%
لا
27.5756%
لا أهتم
16.9354%