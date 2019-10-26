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هيئة الأرصاد الجوية تواصل تحذيراتها.. وتُحدد مناطق سقوط الأمطار غدا

السبت 26-10-2019 11:57 ص

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 24-10-2019 09:29 م
هدى عبدالرازق

الأرصاد الجوية تُحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم وغدا.. تعرف على حالة الطقس

الخميس 24-10-2019 10:40 ص

أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.. خرائط تفصيلية

الأربعاء 23-10-2019 10:35 ص

بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)

الأربعاء 23-10-2019 08:59 ص

هيئة الأرصاد توضح المناطق المتوقع سقوط أمطار بها خلال الـ 24 ساعة القادمة

الثلاثاء 22-10-2019 07:39 م
سمر حسن
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