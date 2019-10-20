أثار فستان ملك قورة الجدل في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام "السود عيونة"، بـ "فستان أحمر ...
خطفت الممثلة الشابة ملك قورة الأنظار بجمالها وأناقتها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وانتشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديوهات من ...
احتفلت الفنانة ملك قورة، مساءأول أمس، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق ...
يظهر النجم عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني في كل المناسبات مع بعضهما البعض ولا تكاد تخلو مناسبة إلا ويكونان من أبرز الحضور فيها حتى آخر مناسبة وهي ...
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