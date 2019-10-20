احتفلت الممثلة الشابة ملك قورة بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة مساء أمس السبت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وتألقت ملك قورة، في الحفل وخطفت الأنظار ...
خطفت الممثلة الشابة ملك قورة الأنظار بجمالها وأناقتها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وانتشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديوهات من ...
بـ"فستان أحمر كب".. وصلة رقص لـ" ملك قورة" في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)
يظهر النجم عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني في كل المناسبات مع بعضهما البعض ولا تكاد تخلو مناسبة إلا ويكونان من أبرز الحضور فيها حتى آخر مناسبة وهي ...
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