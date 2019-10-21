أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية دور مكتبة مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما ...
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي بمكتبه بالديوان العام بحضور الأستاذ الدكتور عاطف غنيم ممثل وحدة تطوير الري ...
قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس هو الذي أنقذ الوطن من السقوط وحمل روحه على كفه من أجل هذا الوطن الذي يوجد من يتآمرون على مصر ولن ...
قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إننا نفتح كل القنوات لتيسير استثمارات الشباب والراغبين في العمل الخاص، بمنح قروض لابد أن تمنح بناءا على ...
منح السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لقب "مكتبة العام" لمكتبة مصر العامة ...
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