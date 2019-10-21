وزير القوى العاملة من الدقهلية: كنا سنفقد هذا الوطن لولا شجاعة الرئيس القائد

الإثنين 21-10-2019 01:12 م

محمد كشك

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس هو الذي أنقذ الوطن من السقوط وحمل روحه على كفه من أجل هذا الوطن الذي يوجد من يتآمرون على مصر ولن ...