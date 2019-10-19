تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة نادين الراسي، أثناء قيامها بالتظاهر في شوارع لبنان للمطالبة بتصحيح المعيشة السيئ للبلاد. ...
تحرص الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ...
ظهرت الفنانة مي عمر، في الآونة الأخيرة
بإطلالات مثيرة أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيل ميديا، وكانت
دائما ماتظهر دائمًا مع ...
شارك المخرج محمد سامي، جمهوره على موقع
تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو له أثناء سيره مع
زوجته الفنانة مي عمر، في شوارع اليونان. ...
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