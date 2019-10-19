بـ"فستان أسود مفتوح الصدر" ياسمين رئيس تحتضن المخرج هادي الباجوري

السبت 19-10-2019 02:11 م

هبة أحمد

تحرص الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ...