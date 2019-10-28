قال الدكتور أحمد بدران أستاذ علم الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن علامة العنخ الشهيرة بمفتاح الحياة هي تعني عند المصري القديم الحياة، بل إن ...
أعلن الإعلامي أحمد موسى، استجابة محافظ الأقصر لمناشدة أطلقها أمس بإزالة مجسم مفتاح الحياة المقلد من أمام "معبد الأقصر". وقدم "موسى"، خلال تقديمه ...
استجاب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمناشدة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد الفضائية، بإزالة "التعويذة" من ميدان ...
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انتقد الإعلامي أحمد موسى، مجسم مقلد لـ مفتاح الحياة بمحافظة الأقصر أمام معبد الأقصر الشهير، مشيرًا إلى أنه لا يليق بالأقصر التي تحمل ثلث أثار العالم ...
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