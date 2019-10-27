تحدثت الفنانة اللبنانية مروى عن رأيها في المظاهرات
اللبنانية، ووصفتها بأعظم الثورات.
قالت مروى أن هناك الكثير من المشاهد التي حدثت ...
غردت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر " قائلة: "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين ...
تم تأجيل الحفل الغنائي للفنانة أنغام بالمنارة بالتجمع الخامس والذي كان من المقرر إقامته غداً الجمعة الموافق ٢٥ من أكتوبر الجاري حيث نشرت الفنانة ...
أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها مع متطلبات المتظاهرين في لبنان، موضحة أنها ترى أن إسقاط الحكومة اللبنانية وحده لن يكفي، ولابد من حكومة عسكرية ...
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