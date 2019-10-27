كارول سماحة تكشف عن مطالبها في تظاهرات لبنان

الخميس 24-10-2019 02:13 ص

شيماء عطية

أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها مع متطلبات المتظاهرين في لبنان، موضحة أنها ترى أن إسقاط الحكومة اللبنانية وحده لن يكفي، ولابد من حكومة عسكرية ...